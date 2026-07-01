Названы самые популярные станции метро Москвы в период отпусков

Самыми популярными станциями московского метро в сезон отпусков стали платформы у вокзалов, сообщили в столичном Дептрансе.

Чаще всего пассажиры пользуются станцией "Комсомольская". Ежедневно через нее проходят более 130 тысяч человек. На втором месте пересадочный узел "Курская" – "Чкаловская", где совершается свыше 100 тысяч поездок в день.

Замыкает тройку станция "Павелецкая", которой ежедневно пользуются почти 99 тысяч пассажиров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.