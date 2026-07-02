Переразметка улучшила движение на внешней стороне ТТК в Москве

Благодаря переразметке улучшилось движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Петровско-Разумовской аллеи. Ранее отдельной полосы для выезда с аллеи не существовало, автомобилисты встраивались в плотный поток, что создавало затруднения на обеих дорогах.

По проекту ЦОДД на участке появилась переходно-скоростная полоса при выезде на ТТК. Перед съездом на Ленинградский проспект добавили дополнительную полосу, а на Петровско-Разумовской аллее увеличили радиус выезда. Эти изменения сделали участок более безопасным и упростили выезд для водителей.

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