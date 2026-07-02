Бесплатную воду начали раздавать в московском метро в связи с аномальной жарой. Из-за высокой температуры воздуха в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, связанный с риском пожаров.

Врачи-дерматологи рекомендуют использовать средства с SPF 30–50 и обновлять их каждые 2 часа для защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Пациентам с гипотонией следует учитывать, что жара расширяет сосуды и снижает давление, что приводит к головным болям, головокружению и слабости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.