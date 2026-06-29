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29 июня, 12:00

Туризм

Поток российских туристов на Филиппины может вырасти на 25%

Поток российских туристов на Филиппины может вырасти на 25%

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Поток российских туристов на Филиппины в ближайшие 1,5 года может вырасти на 25%. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии. Росту интереса могут поспособствовать возможное увеличение безвизового режима и запуск прямых авиарейсов, по которому сейчас ведутся переговоры.

По оценке экспертов, прямые рейсы сократят время в пути почти вдвое до 10–11 часов. Это может стать преимуществом для Филиппин в конкуренции с Таиландом, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и другими островными странами Юго-Восточной Азии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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