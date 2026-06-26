Собянин: строим путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В Москве начали строить путепровод через трассу Солнцево –Бутово – Варшавское шоссе. О проекте рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, пока строители будут работать, движение не остановится. Проезд организуют по временной схеме. Путепровод обеспечит жителям Коммунарки и Южного Бутова современную транспортную инфраструктуру. Он соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны.

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