26 июня, 07:30Мэр Москвы
Собянин: строим путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
В Москве начали строить путепровод через трассу Солнцево –Бутово – Варшавское шоссе. О проекте рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.
По словам мэра, пока строители будут работать, движение не остановится. Проезд организуют по временной схеме. Путепровод обеспечит жителям Коммунарки и Южного Бутова современную транспортную инфраструктуру. Он соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.