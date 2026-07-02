Рэп-спектакль по роману Льва Толстого пройдет на фестивале "Театральный бульвар" 12 июля

Мастер-класс по фехтованию, новая интерпретация спектакля "Вий", литературно-музыкальные чтения и концерты пройдут в столице в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в июле 2026 года. Какие еще постановки и события ждут зрителей – в материале Москвы 24.

Ода Ахматовой и новое прочтение Толстого

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" продлится в Москве до 30 августа. Каждый вечер прямо на городских улицах, в парках и на набережных артисты организуют показы спектаклей различных жанров, среди которых классическая драма, мюзиклы, балет и цирк.

Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, в июне участниками фестиваля стали свыше 100 коллективов. В их числе команды из столицы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Ярославля и других городов.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы За месяц на фестивале представили больше 300 спектаклей и интерактивных программ. Это оперные и балетные постановки, мюзиклы и поэтические шоу, занятия по актерскому мастерству и танцам, творческие встречи.

В июле гостей фестиваля ждут не менее яркие события. К примеру, 4-го числа с 12:00 до 13:00 на сцене "Круг" на Чистопрудном бульваре пройдет мастер-класс по степу "Ритмы большого города". Сначала участники узнают об истории происхождения этого танцевального жанра, а в ходе практического занятия освоят базовые удары ногами и соберут из них полноценную ритмическую композицию. Занятие проведет преподаватель степа в Театральной школе Олега Табакова, почетный работник образования РФ и лауреат грантов Правительства Москвы Яна Агаева.

А в 19:00 на сцене "Круг" начнется литературно-музыкальный вечер "Пусть голоса органа снова грянут...", посвященный Анне Ахматовой. Прозвучат стихотворения о судьбе России и тяжелых потрясениях ХХ века, а также романсы, созданные на основе произведений поэтессы и сочинений авторов той эпохи.

Кроме того, 5 июля с 15:00 до 16:00 в мастерских на Чистопрудном бульваре состоится мастер-класс по основам фехтовального искусства. Занятие проведут Виктор и Олег Мазуренко – преподаватели Московской театральной школы Олега Табакова, основатели дуэта "Бретер" и постановщики сцен в кино и театре. Здесь продемонстрируют авторский стиль арт-фехтования, совмещающий элементы театрального, танцевального и эстрадно-циркового искусства. В практической части программы зрители смогут освоить базовые навыки этого занятия.

От ужасов до рэпа

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Показ хоррор-спектакля по мотивам повести Николая Гоголя "Вий" состоится в амфитеатре Музейного парка Политехнического музея 5 июля в 20:00. Вместо прямого пересказа классического текста авторы предложат динамичное зрелище с использованием спецэффектов, хореографии и пластических номеров. Историческую атмосферу эпохи воссоздадут декорации Ольги Башлаковой ("Беларусьфильм") и костюмы Натальи Кузнецовой ("Мосфильм"). Режиссером проекта выступил Николай Коробов из Театра на Таганке.

7 июля в 19:00 в Музейном парке Политехнического музея пройдет показ комедийной драмы "Одинокая насмешница". Спектакль посвящен Фаине Раневской: сюжет разворачивается в московской квартире актрисы в последний год ее жизни. В основу постановки легли ее известные афоризмы, острые шутки и трагикомические эпизоды биографии.

Кроме того, 8 июля с 19:00 до 20:20 в амфитеатре на Покровском бульваре запланирована концертная программа "В объятиях танго". Музыкальная ретроспектива посвящена истории развития жанра от его зарождения в Аргентине XIX века до советского периода. Здесь прозвучат аргентинские композиции 1920-х годов, советские танцевальные пьесы и американская поп-музыка.

Там же 10 июля в 19:00 начнется поэтический моноспектакль "Живой Пушкин". В программе – стихотворения и проза писателя в исполнении Константина Райкина. Чтение произведений сопровождается авторскими комментариями, которые переосмысляют устоявшиеся представления о личности поэта и его творческом наследии.

В этот же день с 20:00 до 21:40 в Музейном парке Политехнического музея состоится премьера спектакля по мотивам повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Постановка является бенефисом народного артиста России Владимира Стеклова, который воплотит на сцене образ профессора Преображенского. Роль доктора Борменталя сыграет главный режиссер Театра имени Булгакова Сергей Алдонин.

В той же локации 12 июля пройдет показ спектакля "Война и мир. Начало". Повествование ведется от лица Софьи Толстой, которая по сюжету сама представляет роман. Действие охватывает петербургские салоны, сражения, именины в доме Ростовых и Лысые Горы. В постановке классический текст Льва Толстого адаптирован под современный формат: диалоги персонажей переложены на рэп. Начало уникального перфоманса – в 20:00.

Узнать всю актуальную информацию о предстоящих событиях можно на официальном сайте фестиваля.

