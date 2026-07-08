08 июля, 12:00Транспорт
"Новости дня": биометрические турникеты заработали на 35 станциях МЦД-4
Оплатить проезд с помощью биометрии теперь можно на 35 станциях четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Система уже работает в метро, на МЦК, "Аэроэкспрессе", речных маршрутах и МЦД-1.
Для использования системы пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы". Биометрия имеет банковский уровень защиты. При загрузке фотографии нейросеть создает зашифрованный биометрический ключ, использование чужой фотографии невозможно.
Подробнее – в программе "Новости дня".