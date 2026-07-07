Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Кедровая"

Утвержден проект планировки транспортного узла "Кедровая", сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. В состав узла войдут строящаяся станция Троицкой линии метро и остановки наземного городского транспорта.

Транспортный узел расположится между Калужским шоссе и Станиславскими прудами. На прилегающей территории появятся многоуровневый паркинг, подземные гаражи, административно-деловые комплексы с гостиницей, а также ярмарка с катком.

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