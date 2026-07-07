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07 июля, 12:48

Происшествия

Семья, в которой мать заставила сына встать на колени, поставлена на учет в Москве

Фото: телеграм-канал "Алтуфьево и рядом"

Семью из района Алтуфьево, где мать заставила сына встать на колени в парке, поставили на учет. Об этом Агентству "Москва" заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Маме мальчика вынесли представление за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья поставлена на профилактический учет", – сказала собеседница агентства и уточнила, что раньше семья в поле зрения служб не попадала.

Об инциденте стало известно 6 июля. В полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что в парке в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени. В телеграм-каналах также утверждалось, что мать просила сына целовать ей ноги.

До этого в подмосковных Котельниках ребенок получил тепловой удар после того, как нетрезвые родители оставили его на долгое время без присмотра в коляске. Малыша доставили в больницу, а в отношении взрослых возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Также правоохранители проверят условия жизни семьи.

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