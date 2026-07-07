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07 июля, 12:29

Происшествия

Суд оштрафовал мужчин, танцевавших лезгинку около храма в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Москве мировой судья оштрафовал четверых мужчин, которые танцевали лезгинку возле храма Святителя Николая Чудотворца в Кленниках на Маросейке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным инстанции, 14 июня 2026 года четверо фигурантов совместно с еще тремя людьми исполнили лезгинку напротив храма. Правоохранители обнаружили соответствующее видео во время мониторинга мессенджера Telegram.

Дела об административном правонарушении рассматривал мировой судья судебного участка № 387 Басманного района. Четверо мужчин были признаны виновными по статье об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов, знаков или эмблем либо их порче или уничтожении.

Каждому из нарушителей суд назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее уголовное дело было возбуждено в Тульской области против местного жителя, который пришел на пасхальный Крестный ход в маске Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Кроме того, мужчина кричал религиозные приветствия.

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