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07 июля, 11:57

Происшествия

18 человек пострадали при взрывах в Дамаске рядом с отелем, где остановился Макрон

Фото: телеграм-канал Mash

18 человек, в том числе 4 полицейских, пострадали при серии взрывов в Дамаске. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии.

Инцидент произошел недалеко от отеля, где во время визита в Сирию остановился президент Франции Эммануэль Макрон, уточняет газета "Известия", ссылаясь на Reuters. Однако в момент взрывов французского лидера там не было. В МВД подтвердили, что случившееся не представляет угрозы для политика.

"Взрыв произошел за пределами зоны безопасности резиденции президента Франции и не представлял прямой угрозы для него, сопровождающих его лиц, а также программы официального визита, которая продолжается в соответствии с запланированным графиком", – указали в ведомстве.

При этом уточняется, что полиция обнаружила 2 взрывных устройства в центре города еще до их активации. Тем не менее саперы не успели их разминировать. После случившегося дороги в районе взрывов перекрыли. Кроме того, были приняты дополнительные меры безопасности.

Макрон прибыл в Дамаск вечером 6 июля. Это его первый визит в Сирию с 2008 года. Он стал единственным лидером страны Евросоюза, который посетил республику после смены там власти – до него в стране бывали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее как минимум 4 человека пострадали в результате взрыва на митинге Национальной гражданской партии (NCP) в Бангладеш. Акцию организовали в городе Савар, она была приурочена ко второй годовщине студенческих протестов против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Взрыв произошел, когда координатор партии выступала с речью. Местные власти пока не озвучили причину случившегося.

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