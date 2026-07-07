СК начал проверку пансионата Кемерова, где пожилых людей якобы бьют палкой

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Следователи организовали проверку в кемеровском пансионате после сообщений о том, что пожилых людей там содержат в антисанитарных условиях и бьют палками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Информация о ненадлежащем обращении с постояльцами учреждения появилась в социальных сетях. Люди, в частности, писали о запущенности помещений, неприятном запахе и насекомых.

Сотрудники СК находятся на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее Роспотребнадзор организовывал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома‑интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Инцидент произошел в ГБУ "Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства". При лабораторном обследовании контактных лиц также было выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп.