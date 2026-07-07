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07 июля, 12:55

Политика

В РФ предложили бесплатно обеспечивать детей до 3 лет питанием

Фото: depositphotos/studioM

В России могут разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей до 3 лет питанием. Соответствующее предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В качестве альтернативы Слуцкий предложил установить единые минимальные федеральные гарантии обеспечения детей раннего возраста специализированными продуктами питания. Он подчеркнул, что регионы могли бы предоставлять такую помощь разными способами – как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, покрывающих реальную стоимость полноценного питания ребенка.

Парламентарий обратил внимание на то, что в настоящее время ответственность за обеспечение детей раннего возраста спецпитанием лежит на регионах, из-за чего уровень поддержки в разных субъектах РФ отличается. По его мнению, обеспечение детей полноценным питанием не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи.

Кроме того, лидер ЛДПР добавил, что внедрение инициативы поможет обеспечить равный доступ семей к господдержке и будет способствовать сохранению здоровья детей.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые меры поддержки для одиноких родителей. Среди них – круглосуточные группы в детских садах и возможность приводить ребенка в детский сад на полдня по выходным.

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