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07 июля, 13:17

Мэр Москвы

Москва заняла первое место в рейтинге Минпромторга России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Результаты рейтинга были представлены Минпромторгом РФ на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Регионы оценивали по 47 критериям в 6 блоках показателей:

  • экономическое развитие;
  • меры поддержки промышленности;
  • развитие промышленной инфраструктуры;
  • кадровый потенциал;
  • популяризация и продвижение продукции;
  • взаимодействие с промышленным комплексом региона.

В настоящее время в столице работает более 4,6 тысячи предприятий, охватывающих свыше 20 обрабатывающих отраслей. В 2025 году рост производства составил 4,7%, а инвестиции достигли 480,3 миллиарда рублей. Быстрее всего развиваются высокотехнологичные сектора, отметил Собянин.

Такой динамике, по мнению градоначальника, способствует комплексная система поддержки. В нее входит более 20 мер – от формирования площадок до модернизации мощностей и компенсации процентов по инвесткредитам.

Ранее Собянин сообщил, что за 5 лет рост производства обрабатывающих отраслей в столице составил 3,4 раза. Кроме того, в высокотехнологичной промышленности заняты порядка 800 тысяч человек. Этому, в частности, способствовало создание крупнейшей в России особой экономической зоны.

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