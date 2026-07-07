Федерация футбола Ирана высмеяла США после разгрома от Бельгии

Фото: AP Photo/Lindsey Wasson

Федерация футбола Ирана отреагировала на проигрыш сборной США в игре с Бельгией во время чемпионата мира – 2026, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети спортивного ведомства.

В частности, федерация опубликовала картину с результатами матчей Ирана и США против Бельгии. Первая игра завершилась со счетом 0:0, вторая – 1:4 в пользу Бельгии.

"Весь мир ликует после унизительного поражения политики от футбола", – подчеркивается в подписи к фото.

Ранее форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины, поскольку наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу. Однако позже наказание заменили на испытательный срок в один год.

По информации СМИ, это произошло после вмешательства президента США Дональда Трампа. У многих это вызвало негативную реакцию, например Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что "поражена".

Позднее Трамп подтвердил, что лично попросил президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна, но указаний о конкретных действиях не давал.

Инфантино добавил, что FIFA "независима при принятии решения" об отмене дисквалификации Балогуна. Одновременно с этим дисциплинарный комитет FIFA отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации, из-за чего футболист смог принять участие в 1/8 финала ЧМ против Бельгии.

В итоге на игре он не отметился результативными действиями. Американская сборная покинула чемпионат.

