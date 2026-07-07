Скончался участник "Песняров" Владислав Мисевич

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Один из основателей и участник ВИА "Песняры", заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич умер в Минске на 82-м году жизни. Об этом sb.by сообщила вдова музыканта Ольга Мисевич.

Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 9 июля.

Советский и белорусский музыкант Мисевич родился в Оренбурге (Чкалове). С 1968 по 1992 год, а также в 1998 году он был участником ВИА "Песняры", а с 1998 по 2021 год – одним из основателей и участников ВИА "Белорусские песняры".

В 1979 году ему присвоили звание заслуженного артиста Белорусской ССР. Также он написал мемуары об ансамбле "Песняры". Я роман с продолженьем пишу...".