Аэропорт Сочи обслужил почти 100 самолетов после ограничений

Москвичи постепенно возвращаются в Москву из Сочи после задержек авиарейсов. Южный аэропорт обслужил почти 100 самолетов и более 13 тысяч пассажиров. Накануне Росавиация вводила там временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов.

Юристы рекомендуют пассажирам получить у авиакомпании справку о задержке или отмене рейса либо соответствующую отметку в посадочном талоне. Этот документ можно предоставить работодателю как подтверждение форс-мажорных обстоятельств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.