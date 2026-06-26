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26 июня, 15:30

Происшествия

Бывшего машиниста электрички осудили в Москве за вовлечение подростков в зацепинг

Бывшего машиниста электрички осудили в Москве за вовлечение подростков в зацепинг

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В Москве осудили бывшего машиниста электрички за вовлечение подростков в зацепинг. Следователи установили, что мужчина систематически размещал в социальных сетях пропагандистские видеозаписи, зная, что его подписчики несовершеннолетние.

В переписке машинист убедил одного из подростков проехаться опасным способом на электричке до станции Булатниково Павелецкого направления. При этом поездом управлял сам осужденный. Суд назначил виновному 160 часов обязательных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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