Бывшего машиниста электрички осудили в Москве за вовлечение подростков в зацепинг

В Москве осудили бывшего машиниста электрички за вовлечение подростков в зацепинг. Следователи установили, что мужчина систематически размещал в социальных сетях пропагандистские видеозаписи, зная, что его подписчики несовершеннолетние.

В переписке машинист убедил одного из подростков проехаться опасным способом на электричке до станции Булатниково Павелецкого направления. При этом поездом управлял сам осужденный. Суд назначил виновному 160 часов обязательных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.