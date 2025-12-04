Форма поиска по сайту

04 декабря, 13:15

Шоу-бизнес

Блогер Митрошина в суде заявила, что юристы ввели ее в заблуждение по финансовым вопросам

Уголовное дело блогера Александры Митрошиной рассматривает суд. На заседании она заявила, что частично признает вину. Однако, по словам Митрошиной, на скамье подсудимых она оказалась из-за своих бывших юристов, которые ввели ее в заблуждение по финансовым вопросам.

Блогер отметила, что не знала о том, что покупка квартиры может быть расценена как легализация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик

