Дело Лерчек могут возобновить после новой экспертизы

После проведения новой экспертизы уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может быть возобновлено. Об этом рассказала адвокат, председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

Если дело снова откроют, его могут довести до суда и назначить наказание. Однако, если у обвиняемой выявят заболевание из утвержденного перечня, которое не позволяет отбывать наказание, ее могут от него освободить.

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