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Новости

06 июня, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Марина Хлебникова

"Откройте, Давид": Марина Хлебникова

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Песни артистки Марины Хлебниковой до сих пор помнит вся страна. "Чашка кофию" и "Солнышко мое" давно стали больше, чем просто хитами 90-х. На этих песнях росло и формировалось целое поколение.

Долгожданная встреча с певицей состоялась в академии имени Гнесиных, где Хлебникова получила диплом из рук артиста Иосифа Кобзона.

Что на сегодняшний день происходит с музыкой? Когда наступит время больших хитов? Как изменились сцена и зритель за последние десятилетия?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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