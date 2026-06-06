"Откройте, Давид": Марина Хлебникова

Песни артистки Марины Хлебниковой до сих пор помнит вся страна. "Чашка кофию" и "Солнышко мое" давно стали больше, чем просто хитами 90-х. На этих песнях росло и формировалось целое поколение.

Долгожданная встреча с певицей состоялась в академии имени Гнесиных, где Хлебникова получила диплом из рук артиста Иосифа Кобзона.

Что на сегодняшний день происходит с музыкой? Когда наступит время больших хитов? Как изменились сцена и зритель за последние десятилетия?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".