Блогер Лерчек подала иск в суд к стилисту Янковской на сумму свыше 2,4 млн рублей

Блогер Лерчек подала иск в суд против своего бывшего стилиста и подруги Эльвиры Янковской. Инфлюенсер обвинила ее в мошенничестве. Подробности – в материале Москвы 24.

"Контрафакт под видом оригинала"

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала в суд на своего бывшего стилиста Эльвиру Янковскую в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому последняя является обвиняемой. По версии следствия, на протяжении 1,5 года стилист обманывала Чекалину, а также других клиентов. Вместо оригинальных люксовых брендов Янковская продавала подделки, купленные на столичных рынках и в торговых центрах. Сама Эльвира уверяла клиентов, что работала с зарубежным специалистом по закупкам, контакты которого не раскрывала.

По данным СМИ, Лерчек потребовала взыскать со стилиста более 2,4 миллиона рублей.

"Продавала мне контрафактные вещи под видом оригинальных, а также использовала мое имя для получения различных привилегий. Янковская являлась моим стилистом на постоянной основе: подбирала мне образы, искала и покупала мне одежду, мы ходили по магазинам", – следует из показаний блогера.

Кроме того, по словам Валерии, иногда она сомневалась в качестве некоторых вещей, но поначалу доверяла стилисту, потому что считала Янковскую близким человеком. Однако Чекалина стала получать от нее вещи с явными дефектами, например сумку с неровными швами и платье, которое отсутствовало в официальных коллекциях бренда. В итоге Валерия инициировала независимую проверку, которая показала, что некоторые изделия действительно не были оригиналами.

Чекалина также отметила, что Янковская использовала знакомство с ней для получения скидок в салонах и прохода на закрытые мероприятия.

В свою очередь сторона защиты попросила суд временно не рассматривать иск, ссылаясь на расхождения в суммах требований. Кроме того, по заявлению адвоката Янковской, некоторые вещи были утрачены в ходе следствия, поэтому их подлинность установить невозможно, соответственно, Эльвира не может нести за них ответственность. На данный момент Янковская находится в СИЗО.

"Офигеют не только подписчики"

Лера разорвала отношения с подругой около 4 лет назад. В 2022-м блогер обвинила стилиста в продаже подделок люксовых брендов и обратилась в суд с требованием возместить ущерб. В итоге против стилиста возбудили уголовное дело.

В свою очередь Янковская подала встречный иск о клевете. При этом в ходе конфликта стилист сообщила в своих соцсетях, что знает немало неприятного о деятельности Лерчек.

"Поверьте, я знаю о деятельности этих ребят столько, что если открою рот – офигеют не только подписчики, но и вся страна. Давайте не будем углубляться. Я просто хочу спокойно жить и работать, но в обиду себя не дам!" – заявила Янковская.

Однако в процессе разбирательства правоохранители обратили внимание на Чекалину и ее экс-супруга, обнаружив многомиллионный долг перед налоговой. Стали ходить слухи, что именно Янковская рассказала следователям о тонкостях ведения блогерами бухгалтерии.

В итоге экс-супругов обвинили в отмывании денег. После долгих разбирательств Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии общего режима, а также назначили выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. Блогер не признал себя виновным и намерен обжаловать приговор.

В отношении Валерии уголовное преследование было приостановлено в середине марта, а домашний арест заменен на запрет определенных действий из-за диагностированного у нее рака желудка четвертой стадии.

