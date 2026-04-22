Виктория Боня вступилась за Лерчек на фоне запуска ее линии косметики

Блогер Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики на фоне борьбы с онкологией. Однако не все подписчики оценили этот ход. Подробности – в материале Москвы 24.
"У Валерии есть желание жить"
Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) представила новый бренд косметики. Рекламный ролик появился в официальном аккаунте бренда в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также в личном блоге звезды.
Лерчек обратилась к подписчикам с трогательной речью, во время которой не смогла сдержать слез.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря, однако большинство поддержало Чекалину.
"Эта девочка сможет все", "какая она сильная духом. Просто хочется ей поаплодировать. Даже в такой ситуации она не останавливается", "когда земля уходит из-под ног, создание чего-то созидательного и красивого – это лучшая терапия", – написали подписчики, желая Валерии здоровья и терпения.
При этом некоторые пользователи Сети посчитали, что продвижение собственного бизнес-проекта на фоне борьбы с тяжелой болезнью – это сомнительный ход.
Однако блогер Виктория Боня поддержала Валерию. Комментируя сообщения скептиков, она рассказала в своих соцсетях историю подруги, которая, даже находясь при смерти, планировала развлечения с друзьями. Боня подчеркнула, что занимаясь деятельностью, не связанной с лечением, человек продолжает чувствовать себя живым.
Еще до официального запуска бренда бизнес-проект Лерчек прокомментировала юрист Екатерина Гордон. В интервью Георгию Иващенко она отметила, что не видит ничего плохого в том, что блогер находит в себе силы работать.
"Если она еле ходит, еле видит, еще запустит бренд, это будет поддерживать в ней жизненные силы. Если вас это бесит, значит, вы конченые. <...> Поэтому пусть человек борется, запускает кремы, шампуни. Я не знаю про этот бизнес-проект, но я его поддержу. Что мы такие злые-то?" – заявила Гордон.
"Сделали все с нуля"
О запуске нового косметического бренда Чекалиной стало известно в конце марта. Тогда ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал подписчикам в своем блоге, что Валерия во время домашнего ареста (который в середине марта был изменен на запрет определенных действий. – Прим. ред.) занималась разработкой новой линии уходовых средств.
У Лерчек ранее был другой косметический бренд, но в начале февраля стало известно, что она вышла из компании. По данным СМИ, причиной стал долг по налогам на 174 миллиона рублей, который позже был погашен.
О диагнозе Чекалиной стало известно в начале весны. После рождения четвертого ребенка врачи выявили у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.
На сегодняшний день Валерия проходит лечение в государственном онкоцентре. На фоне химиотерапии у нее началось выпадение волос, и в начале апреля она полностью побрилась на камеру. Ролик опубликовал ее возлюбленный.
Из‑за болезни уголовное дело против Лерчек по обвинению в выведении за границу более 250 миллионов рублей приостановили. Ее бывшего мужа, Артема Чекалина, проходившего по тому же делу, суд приговорил к 7 годам лишения свободы.