Виктория Боня вступилась за Лерчек на фоне запуска ее линии косметики

Блогер Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики на фоне борьбы с онкологией. Однако не все подписчики оценили этот ход. Подробности – в материале Москвы 24.

"У Валерии есть желание жить"

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) представила новый бренд косметики. Рекламный ролик появился в официальном аккаунте бренда в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также в личном блоге звезды.

Лерчек обратилась к подписчикам с трогательной речью, во время которой не смогла сдержать слез.





Валерия Чекалина блогер Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготована. Даже если меня не будет, я хочу, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Это думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте. И мне хотелось, чтобы во всей этой суете, во всем стрессе, которые проживают наши женщины 24 часа в сутки, чтобы они находили святое время для себя.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря, однако большинство поддержало Чекалину.

"Эта девочка сможет все", "какая она сильная духом. Просто хочется ей поаплодировать. Даже в такой ситуации она не останавливается", "когда земля уходит из-под ног, создание чего-то созидательного и красивого – это лучшая терапия", – написали подписчики, желая Валерии здоровья и терпения.

При этом некоторые пользователи Сети посчитали, что продвижение собственного бизнес-проекта на фоне борьбы с тяжелой болезнью – это сомнительный ход.

Однако блогер Виктория Боня поддержала Валерию. Комментируя сообщения скептиков, она рассказала в своих соцсетях историю подруги, которая, даже находясь при смерти, планировала развлечения с друзьями. Боня подчеркнула, что занимаясь деятельностью, не связанной с лечением, человек продолжает чувствовать себя живым.





Виктория Боня блогер И у Валерии тоже есть желание жить. То, что она что-то создает в этот момент, определенным образом характеризует ее – поэтому ее многие так любят. <…> А мы не верим, что человек в таком состоянии может думать еще о чем-то. И мое обращение – это попытка поддержать Леру в ее деятельности, потому что она хочет жить. Человеку хочется танцевать, человеку хочется сходить в ресторан, сесть за руль, поработать, сделать обычные вещи. Это и есть жизнь!

Еще до официального запуска бренда бизнес-проект Лерчек прокомментировала юрист Екатерина Гордон. В интервью Георгию Иващенко она отметила, что не видит ничего плохого в том, что блогер находит в себе силы работать.

"Если она еле ходит, еле видит, еще запустит бренд, это будет поддерживать в ней жизненные силы. Если вас это бесит, значит, вы конченые. <...> Поэтому пусть человек борется, запускает кремы, шампуни. Я не знаю про этот бизнес-проект, но я его поддержу. Что мы такие злые-то?" – заявила Гордон.

"Сделали все с нуля"

О запуске нового косметического бренда Чекалиной стало известно в конце марта. Тогда ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал подписчикам в своем блоге, что Валерия во время домашнего ареста (который в середине марта был изменен на запрет определенных действий. – Прим. ред.) занималась разработкой новой линии уходовых средств.





Луис Сквиччиарини блогер, танцор Неужели вы думаете, что за это время Лера просто сидела? Это же наша Лера. И я был все это время с ней рядом и поддерживал. Все происходило на моих глазах. Это был сложный путь. И мы сделали все с нуля.

У Лерчек ранее был другой косметический бренд, но в начале февраля стало известно, что она вышла из компании. По данным СМИ, причиной стал долг по налогам на 174 миллиона рублей, который позже был погашен.

О диагнозе Чекалиной стало известно в начале весны. После рождения четвертого ребенка врачи выявили у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.

На сегодняшний день Валерия проходит лечение в государственном онкоцентре. На фоне химиотерапии у нее началось выпадение волос, и в начале апреля она полностью побрилась на камеру. Ролик опубликовал ее возлюбленный.

Из‑за болезни уголовное дело против Лерчек по обвинению в выведении за границу более 250 миллионов рублей приостановили. Ее бывшего мужа, Артема Чекалина, проходившего по тому же делу, суд приговорил к 7 годам лишения свободы.