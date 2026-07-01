Журналист Леонов рассказал, что цифровые форматы расширяют участие в памятных акциях

Перевод памятных акций в цифровой формат стирает географические границы, создает эффект подлинного присутствия и делает историю объединяющим опытом для людей всех возрастов. Таким примером стал марафон "Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев", который проводится с использованием современных технологий наряду с традиционными форматами. Об этом заявил советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист Олег Леонов на встрече в Ситуационном центре, в которой приняли участие общественные деятели и активисты.

Марафон, организованный в рамках патриотического проекта "Города-герои – города Героев" и приуроченный к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны, стартовал 22 июня. Из Москвы отправились 16 экипажей по трем направлениям: "Северному", "Западному" и "Южному" – до Мурманска, Минска и Севастополя соответственно. На обратном пути к Москве участники останавливаются в локациях, связанных с подвигами народных ополченцев.

Благодаря онлайн-включению с мест событий посетители Ситуационного центра вышли на связь с депутатом Мосгордумы, Героем РФ Аркадием Корольковым на подъезде к селу Холмец Тверской области. Его экипаж направляется к мемориалу павшим воинам 158-й дивизии, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти защитникам Родины.

"Село Холмец – одно из тех мест, которые напоминают о том, какой ценой останавливали врага. 158-я стрелковая дивизия была сформирована в январе 1942 года на базе 5-й Московской стрелковой дивизии. Уже в феврале ее бойцы вступили в сражения против войск вермахта на Калининском фронте, а в боях за освобождение Холмеца дивизия понесла тяжелейшие потери. Позже, в марте 1943 года, бойцы 158-й дивизии прошли с боями 250 километров и освободили 288 населенных пунктов. Сегодня на связь с Ситуационным центром проекта вышли герои России и Советского Союза, ветераны СВО, волонтеры, а также другие участники. Благодаря онлайн-трансляции посетители Ситуационного центра, находясь в Москве, смогли присоединиться к марафону и стать частью патриотической акции по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны", – подчеркнул Леонов.

По его словам, современные технологии напрямую работают на сохранение исторической памяти: прямые включения с мест, связанных с подвигом народных ополченцев, придают истории совершенно иное измерение и создают эффект присутствия. Леонов считает, что подобные цифровые решения объединяют людей, стирая географические границы, и укрепляют связь поколений.

Патриотический проект "Города-герои – города Героев" был инициирован Мосгордумой и при поддержке мэра Москвы стал ежегодным. В этом году марафон охватывает 18 субъектов Российской Федерации и 6 регионов Республики Белоруссии. Участники возлагают цветы к мемориалам, проводят памятные и просветительские мероприятия, в том числе лекции об истории народного ополчения. Планируется, что акция завершится 3 июля в Москве, в сквере у памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района.

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