Участники патриотического марафона вышли на связь с Ситуационным центром в Москве

Участники патриотического марафона "Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев" вышли на связь с Ситуационным центром в Москве. В составе экипажей ветераны специальной военной операции, которые отправились по местам боевой славы героев прошлого.

Ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества и медали "За отвагу" Александр Шелковой отметил, что такие мероприятия носят большой характер и передают память о подвигах молодежи. Ветеран СВО Эльдар Шарипов сообщил, что ветераны активно занимаются патриотической деятельностью и создают патриотический код страны.

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