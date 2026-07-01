Съемки фильма "Садко" с Кологривым и Пересильд начались в Санкт-Петербурге

Съемки фильма "Садко" начались в Санкт-Петербурге. В проекте примут участие Никита Кологривый, Кристина Бабушкина, Анна Пересильд и Юрий Стоянов. Что еще известно о грядущей премьере – в материале Москвы 24.
Без гроша в кармане
Съемки фильма "Садко" пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях, сообщили создатели проекта. Главную роль исполнит Антон Рогачев, известный по сериалу "Этерна". Его возлюбленную сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко воплотят на экране боевых персонажей – моряка Буслая и воительницу Рандгрид. Помимо них, в проекте примут участие Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина и другие. Режиссер фильма – Иван Оганесов.
Подготовка к проекту велась три года. Согласно сюжету, гусляр Садко вернется в Великий Новгород после долгих странствий без гроша в кармане. Случайная встреча с княжной Любавой станет для него судьбоносной. Он влюбится в девушку, однако у злой боярыни Глафиры свои планы: она захочет выдать Любаву замуж за богатого царя Дормидонта ради щедрого выкупа. Чтобы побороться за возлюбленную, Садко придется заключить сделку с Морским царем.
Съемки пройдут также в Ленинградской области, в том числе в Приозерске, и Москве. Часть материала отснимут в крупнейшей студии виртуального продакшена в Восточной Европе, которая расположена в 16-м павильоне "Мосфильма" – там воссоздадут зимние локации.
Выход фильма в широкий прокат запланирован на 8 марта 2028 года.
"Простая, но вечная истина"
По словам режиссера проекта Ивана Оганесова, перед создателями стояла задача рассказать былинную историю языком современного большого кино. Поэтому лента будет зрелищной и наполненной "аттракционами" и неожиданными сюжетными поворотами.
Продюсер Дмитрий Литвинов уверен, что былина о Садко "легла в основу русского культурного кода". При этом в современной интерпретации будут сохранены "все ключевые моменты классического произведения".
"Мы построили сюжет на мощной линии любви наших героев, которые будут близки и понятны современному молодому зрителю, а семейная аудитория и дети получат увлекательные аттракционы подводного царства и приключений Садко", – добавил он.
В свою очередь, автор сценария Петр Мордвинцев отметил, что отступления от каноничного сюжета все же будут, заявив, что картина покажет "другой разговор с фольклором – более жесткий и более честный".
"Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел моржа – Морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид – Никита Кологривый и Елизавета Ищенко придумали этой паре отличную химию", – подчеркнул Мордвинцев.
Автор сценария Александр Архипов раскрыл, что история будет полна интересных смыслов. В частности, будет поднят вопрос: "Чего стоит талант, если ты готов продать его по частям ради любви, ради золота, ради друзей". Он также добавил, что фильм расскажет не о богатыре, который побеждает злодея, а о простом парне, каждый раз оказывающемся перед невозможным выбором.