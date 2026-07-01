Съемки фильма "Садко" с Кологривым и Пересильд начались в Санкт-Петербурге

Съемки фильма "Садко" начались в Санкт-Петербурге. В проекте примут участие Никита Кологривый, Кристина Бабушкина, Анна Пересильд и Юрий Стоянов. Что еще известно о грядущей премьере – в материале Москвы 24.

Без гроша в кармане

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Съемки фильма "Садко" пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях, сообщили создатели проекта. Главную роль исполнит Антон Рогачев, известный по сериалу "Этерна". Его возлюбленную сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко воплотят на экране боевых персонажей – моряка Буслая и воительницу Рандгрид. Помимо них, в проекте примут участие Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина и другие. Режиссер фильма – Иван Оганесов.

Подготовка к проекту велась три года. Согласно сюжету, гусляр Садко вернется в Великий Новгород после долгих странствий без гроша в кармане. Случайная встреча с княжной Любавой станет для него судьбоносной. Он влюбится в девушку, однако у злой боярыни Глафиры свои планы: она захочет выдать Любаву замуж за богатого царя Дормидонта ради щедрого выкупа. Чтобы побороться за возлюбленную, Садко придется заключить сделку с Морским царем.

Съемки пройдут также в Ленинградской области, в том числе в Приозерске, и Москве. Часть материала отснимут в крупнейшей студии виртуального продакшена в Восточной Европе, которая расположена в 16-м павильоне "Мосфильма" – там воссоздадут зимние локации.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на 8 марта 2028 года.

"Простая, но вечная истина"

Фото: кадр из фильма "Садко"; режиссер – Иван Оганесов; производство – телеканал "Россия 1"

По словам режиссера проекта Ивана Оганесова, перед создателями стояла задача рассказать былинную историю языком современного большого кино. Поэтому лента будет зрелищной и наполненной "аттракционами" и неожиданными сюжетными поворотами.





Иван Оганесов режиссер Глубинная тема картины "Садко" – в простой, но вечной истине: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается тогда, когда ты делаешь счастливыми других. Именно эта мысль звучала в фильме Александра Птушко 1953 года. Сегодня, спустя почти три четверти века, она кажется еще более важной.

Продюсер Дмитрий Литвинов уверен, что былина о Садко "легла в основу русского культурного кода". При этом в современной интерпретации будут сохранены "все ключевые моменты классического произведения".

"Мы построили сюжет на мощной линии любви наших героев, которые будут близки и понятны современному молодому зрителю, а семейная аудитория и дети получат увлекательные аттракционы подводного царства и приключений Садко", – добавил он.

В свою очередь, автор сценария Петр Мордвинцев отметил, что отступления от каноничного сюжета все же будут, заявив, что картина покажет "другой разговор с фольклором – более жесткий и более честный".

"Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел моржа – Морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид – Никита Кологривый и Елизавета Ищенко придумали этой паре отличную химию", – подчеркнул Мордвинцев.

Автор сценария Александр Архипов раскрыл, что история будет полна интересных смыслов. В частности, будет поднят вопрос: "Чего стоит талант, если ты готов продать его по частям ради любви, ради золота, ради друзей". Он также добавил, что фильм расскажет не о богатыре, который побеждает злодея, а о простом парне, каждый раз оказывающемся перед невозможным выбором.