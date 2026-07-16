Встреча с футболистом Матвеем Сафоновым пройдет в "Музеоне" 18 июля

Побывать на историческом пикнике, послушать прогрессивную музыку и встретиться со звездами можно в рамках проекта "Лето в Москве" 18 и 19 июля. Куда лучше заглянуть в предстоящие выходные – в нашем материале.

Много музыки и спорта

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Проект "Лето в Москве" приготовил множество интересных мероприятий в будущие выходные.

Например, 18 июля в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет "Летнее путешествие. Москва – Горки". С 11:00 до 19:00 здесь развернется маркет искусства под открытым небом "АРТ_МЕС.ТО", объединяющий ремесленников и художников со всей России. Также посетителям будут доступны экспозиция "Дачная жизнь в Горках", фотоателье и усадебная почта.

Есть в программе и традиционные забавы: крокет, серсо, бадминтон, городки, шахматы, шашки, лото и бирюльки. Также здесь можно стать участником исторического завтрака (12:00), викторин на знание истории (13:30 и 16:00), костюмированного чаепития с лекцией (15:00) и сессии литературных чтений (14:00 и 16:30). Кроме того, организаторы приглашают принять участие в интерактивах "Живые картины". Полная программа представлена на сайте.

В парке "Музеон" 18 июля развернется "Женский фестиваль спорта". Программа на главной сцене начнется в 12:30 с фитрока, после чего в 13:30 гостей ждут разминка и встреча с вратарем сборной России по футболу Матвеем Сафоновым. Музыкальную часть откроет концерт исполнителя "Тима ищет свет" в 15:15, в 16:30 пройдет зумба, а завершится вечер в 18:00 выступлением певицы Валерии.

Сцена у фонтана станет центром интенсивных тренировок. Программа начинается в 11:00 с "Зарядки в белом", а на 12:30 намечено занятие по технике бега от клуба "Бегаешь как девчонка". Следом, в 14:00, начнется занятие от команды основательницы спортивной студии Полины Киценко. В 15:30 гостей ждет танцевальный воркаут под музыкальный сет DJ GROOVE, а в 17:00 гостей ждет выступление Леонида Овруцкого.

Зона лектория предложит насыщенную образовательную программу. К примеру, в 11:30 блогер Мария Недовольная и психолог Алина Максимова расскажут о балансе амбиций и реальности, а в 15:30 стилист Владислав Лисовец объяснит, как интегрировать спортивные элементы в индивидуальный стиль.

Помимо этого, на фестивале будет работать детская зона, где с 11:00 до 18:00 получится принять участие в анимационной программе и мастер-классах, а также нанести аквагрим. Не обойдется и без мужской зоны с настольными футболом и хоккеем, кибербаром и уличными играми в бадминтон и фрисби. Подробности – на странице мероприятия.

Международный фестиваль прогрессивной музыки состоится на ВДНХ 18 и 19 июля. Масштабное летнее событие продемонстрирует разнообразие современных направлений и объединит разные поколения слушателей. Программа охватит множество стилей, от гранжа, глэм-рока, фьюжен и психоделики до хард-, симфо- и арт-рока, а также кантри, фолка, блюза и джаза.

За два дня на шести фестивальных сценах выступят более 150 групп из России, Болгарии, Греции, Кубы, Израиля, Ирландии, Узбекистана, Грузии, Армении, Франции, США и других стран. В число участников войдут как признанные мировые знаменитости, так и молодые перспективные артисты, для которых это событие станет возможностью заявить о себе перед широкой аудиторией. Программа выступлений – здесь.

Международные соревнования на воде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Две реки" пройдет 19 июля сразу на нескольких локациях: на Крымской набережной, в парке искусств "Музеон" и в акватории Москвы-реки. Организаторы подготовили для гостей спортивные интерактивы, а также шоу-программу с участием профессиональных спортсменов и известных исполнителей.

К примеру, группа 5STA FAMILY выступит на сцене перед Третьяковской галереей в 14:00. А концерт певца JONY начнется в 18:30 на специальной площадке в акватории Москвы-реки напротив парка "Музеон".

Международные соревнования по хай-дайвингу пройдут на парковке "Музеона" с 15:00 до 17:00 (сбор зрителей начнется в 14:30). Сюда приедут участники из России и еще 11 стран, среди которых США, Австралия, Мексика, Великобритания, Южная Корея, Германия, Польша и другие. Они продемонстрируют сложные элементы, сальто и винты. Экстремальные прыжки будут проходить с высоты девятиэтажного дома: полет продлится около трех секунд, а скорость вхождения в воду достигнет 85 километров в час.

Демонстрацию дисциплин водно-моторного спорта можно будет увидеть в акватории Москвы-реки напротив парка с 14:40 до 18:30. В программу мероприятия включены зрелищные номера на аквабайках, мотосерфах и гидрофлаях.

Также с 12:00 до 18:30 рядом с Третьяковской галереей посетителей фестиваля ждет гидрофлай-шоу и мастер-класс по сапам. А в 14:40 и 17:00 напротив парка "Музеон" будут устанавливать рекорды: зрители увидят одновременное выступление максимального числа спортсменов в различных видах водно-моторного спорта, а также поднятие над водой самого большого флага России.

Кроме того, во время фестиваля с 12:00 до 14:00 пройдут соревнования по академической гребле. В заездах сразятся сборные профессионалов и любителей из гребных клубов и университетов. Подробности о фестивале – на его официальной странице.

