"Новости дня": тренировка по йоге пройдет в Савеловском районе 18 июля

В субботу, 18 июля, жителей Савеловского района приглашают на тренировку по йоге на свежем воздухе. Участников ждут в 11:45 у районного центра "Место встречи Прага" на Нижней Масловке.

В воскресенье, 19 июля, в 19:00 на стадионе "Свиблово" в Тенистом проезде пройдет тренировка по фитнесу. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Занятия длятся час, приходить лучше за 10 минут до начала с бутылкой воды, в удобной спортивной форме и с ковриком.

Подробнее – в программе "Новости дня".