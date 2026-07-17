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Новости

17 июля, 01:10

Спорт

"Новости дня": тренировка по йоге пройдет в Савеловском районе 18 июля

"Новости дня": тренировка по йоге пройдет в Савеловском районе 18 июля

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В субботу, 18 июля, жителей Савеловского района приглашают на тренировку по йоге на свежем воздухе. Участников ждут в 11:45 у районного центра "Место встречи Прага" на Нижней Масловке.

В воскресенье, 19 июля, в 19:00 на стадионе "Свиблово" в Тенистом проезде пройдет тренировка по фитнесу. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Занятия длятся час, приходить лучше за 10 минут до начала с бутылкой воды, в удобной спортивной форме и с ковриком.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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