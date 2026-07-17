"Дневник чемпионата": Беллингему грозит дисквалификация за подзатыльник аргентинцу Барко

Игрок сборной Англии Джуд Беллингем может получить дисквалификацию на 3 матча после конфликта с аргентинцами.

На поле со скамейки запасных выбежал Валентин Барко, который с криками пронесся мимо англичан, а защитник Кристиан Ромеро стал выкрикивать оскорбления в адрес Беллингема. Футболист не сдержался и дал Барко подзатыльник, после чего завязалась потасовка.

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