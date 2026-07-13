Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке "Музеон" в Москве

Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке искусств "Музеон" в рамках проекта "Лето в Москве". В программе групповые тренировки по растяжке, сайклингу, бегу и йоге, а также танцевальная тренировка под музыку DJ Groove.

Для участниц подготовят лекции об уходе за собой и трендах в спортивной моде, все желающие смогут попробовать новые косметические средства. Завершат программу музыкальные выступления. Хедлайнерами станут проект "Тима ищет свет" и певица Валерия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.