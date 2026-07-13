Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 09:00

Спорт

Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке "Музеон" в Москве

Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке "Музеон" в Москве

Тысячи фанатов заполнили улицы Буэнос-Айреса после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ

Сборные Франции и Испании сыграют в первом полуфинале чемпионата мира

Бесплатные тренировки доступны москвичам в рамках проекта "Мой спортивный район"

"Дневник чемпионата": норвежский футболист Холланд вышел на поле с фамилией матери

Фестиваль "Это сап, Москва!" завершился в Серебряном Бору

На ВДНХ 11-12 июля проходил фестиваль неолимпийских видов спорта

Россиянки выиграли командный зачет чемпионата Европы по борьбе

Сотни участников в нарядных костюмах пришли на фестиваль "Это сап, Москва!"

Фестиваль неолимпийских видов спорта проходит на ВДНХ

Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке искусств "Музеон" в рамках проекта "Лето в Москве". В программе групповые тренировки по растяжке, сайклингу, бегу и йоге, а также танцевальная тренировка под музыку DJ Groove.

Для участниц подготовят лекции об уходе за собой и трендах в спортивной моде, все желающие смогут попробовать новые косметические средства. Завершат программу музыкальные выступления. Хедлайнерами станут проект "Тима ищет свет" и певица Валерия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика