Килиан Мбаппе опередил Лионеля Месси по нескольким показателям результативности на ЧМ

Футболист Килиан Мбаппе опередил Лионеля Месси по нескольким показателям результативности. Французский нападающий уже забил 12 голов в матчах плей-офф, тогда как на счету аргентинца 5.

При равенстве голов на текущем турнире и минимальном преимуществе по общему числу забитых мячей на чемпионатах Мбаппе также лидирует по системе "гол + пас". На его счету 8 голов и 3 результативные передачи, у Месси 8 голов и 1 результативная передача.

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