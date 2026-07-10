Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки после вылета команды с ЧМ-2026

После поражения сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу болельщики устроили беспорядки. В центре Лондона фанаты запускали фейерверки и забирались на крыши автомобилей. В некоторых районах произошли столкновения с полицией.

Беспорядки также зафиксировали в Гааге. Сотни болельщиков вышли на улицы и заблокировали движение, после чего полиция потребовала от собравшихся разойтись.

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