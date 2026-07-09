Почти 30% опрошенных выбрали Францию фаворитом чемпионата мира

Сборная Франции остается фаворитом чемпионата мира по футболу по мнению 29% опрошенных болельщиков. Второй по популярности стала Аргентина с 22% голосов, на третьем месте Испания с 21%. Меньше всего верят в победу Марокко (3%) и Швейцарии (1%).

В четверг, 9 июля, стартует стадия четвертьфиналов. Первый матч между Францией и Марокко начнется в 23:00 по московскому времени. В пятницу, 10 июля, в 22:00 сыграют Испания и Бельгия. Матчи Норвегии с Англией и Аргентины со Швейцарией пройдут 12 июля.

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