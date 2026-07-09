Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 11 и 12 июля. Он объединит профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни.

Горожане и туристы смогут посетить открытые тренировки, мастер-классы, пообщаться с титулованными спортсменами и попробовать себя в разных направлениях. В программе – ролики, паркур, рукопашный бой, вейкбординг, йога, кикскутеринг, мас-рестлинг и фрисби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.