МОК констатировал "дефицит доверия" к российским атлетам, в том числе из-за претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства. Для спортсменов из РФ разработали специальную программу, которая предусматривает многократные проверки.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что некоторые федерации, например FIFA, уже заявили о готовности рассмотреть допуск россиян. Однако другие, в частности Международный союз биатлонистов, сразу заявили об отказе от этого.

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