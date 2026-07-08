Песков назвал решение МОК о восстановлении ОКР в правах большим достижением

В Кремле положительно оценили решение МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это большое достижение, результат сложной и напряженной работы целой команды переговорщиков.

Песков также подчеркнул, что сейчас важно, чтобы все российские спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях. Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.

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