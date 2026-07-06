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06 июля, 22:30

Политика

Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива

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Владимир Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива, чтобы увеличить количество бензина и дизеля на АЗС и поддержать работу нефтеперерабатывающих предприятий. В стране перестраивают логистику поставок топлива.

Введение стандарта "Евро-3" является одним из условий закона. От современных экологических классов это топливо отличается повышенным содержанием серы и бензола. Временный допуск этого топлива нужен, чтобы снизить ажиотаж на заправках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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