Владимир Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива, чтобы увеличить количество бензина и дизеля на АЗС и поддержать работу нефтеперерабатывающих предприятий. В стране перестраивают логистику поставок топлива.

Введение стандарта "Евро-3" является одним из условий закона. От современных экологических классов это топливо отличается повышенным содержанием серы и бензола. Временный допуск этого топлива нужен, чтобы снизить ажиотаж на заправках.

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