08 мая, 22:17

Общество

Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов.

В начале встречи Путин заявил, что рад видеть Лукашенко в преддверии праздника. Он также отметил, что Белоруссия является одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В свою очередь, Лукашенко сообщил, что Победа в ВОВ является достижением всех стран бывшего СССР. Он напомнил, что в свое время предки спасали от коричневой чумы Европу и весь мир.

"Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами", – добавил белорусский лидер.

Он также поблагодарил Путина за приглашение принять участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. Лукашенко охарактеризовал данный праздник как добрый и светлый. Именно поэтому президент Белоруссии считает, что победу в ВОВ нельзя никому отдавать.

"Просто некрасиво и противно, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили бросить под ноги эту победу", – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко высказал мнение, что скоро политики будут проситься в Москву на парад Победы на Красной площади в честь Дня Победы. Он добавил, что сегодня время показало, кто есть кто.

В рамках переговоров президенты РФ и Белоруссии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и иные темы. Лукашенко также примет участие в мероприятиях, приуроченных к 9 мая.

Ранее Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления, в частности, получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Отмечается, что Путин пожелал ветеранам и труженикам тыла здоровья, долголетия и бодрости духа.

