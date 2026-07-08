08 июля, 12:00Спорт
FIFA рассмотрит вопрос о допуске российских команд к международным соревнованиям
Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит возможность допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Прежде чем принять решение, FIFA проанализирует позицию МОК. Ранее организация уже согласилась допустить юношескую сборную России к участию в молодежном чемпионате мира, который пройдет в октябре в Азербайджане.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.