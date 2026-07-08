FIFA рассмотрит вопрос о допуске российских команд к международным соревнованиям

Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит возможность допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Прежде чем принять решение, FIFA проанализирует позицию МОК. Ранее организация уже согласилась допустить юношескую сборную России к участию в молодежном чемпионате мира, который пройдет в октябре в Азербайджане.

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