Как Россию восстанавливают на международных спортивных соревнованиях

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) вернула сборной России право выступать под своим флагом и гимном. Это не первое подобное решение: только в июне наши атлеты были восстановлены в правах сразу в нескольких дисциплинах. Как проходит возвращение россиян на международную арену, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

На весь мир

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Решение о возвращении российским, а также белорусским спортсменам флага и гимна Международная федерация тяжелой атлетики приняла 26 июня. В нейтральном статусе наши атлеты выступали с мая 2023 года, а в январе 2026-го символику вернули только юношам до 20 лет. Однако теперь IWF сняла все ограничения во всех возрастных категориях.

Коллег из федерации в своем телеграм-канале поблагодарил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.





Михаил Дегтярев министр спорта РФ Благодарим исполком IWF, который последовательно отстаивает интересы всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности. Президент федерации Мохамед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чем я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках.

За день до событий в тяжелой атлетике, 25 июня, произошла подвижка в футболе: впервые с 2022 года ФИФА разрешила сборной России в возрасте до 15 лет принять участие в чемпионате мира и фестивале FIFA-U15, который пройдет в Азербайджане в октябре 2026-го. Дегтярев также поприветствовал это решение и напомнил, что глава организации Джанни Инфантино не раз выступал за возвращение нашей сборной к международным матчам. Кроме того, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что данное событие – шаг именно в эту сторону.

Также 24 июня российских фехтовальщиков восстановили в Европейской конфедерации (EFC). Это стало логичным продолжением решения Международной федерации фехтования (FIE) вернуть сборную на мировую арену с флагом и гимном, которое было принято в начале месяца. Впервые за долгие годы спортсмены выйдут на дорожку без всяких ограничений на чемпионате мира в Гонконге с 22 по 30 июля.

Кроме того, с 1 июля в международные командные турниры возвращаются российские велогонщики. Да, пока в нейтральном статусе, как и в индивидуальных соревнованиях, но движение в сторону отброса ограничений продолжается. Также в июне российским спортсменам до 23 лет вернули флаг и гимн в парусном спорте. Более старшие яхтсмены пока выступают в нейтральном статусе. При этом с представителей Белоруссии сняли вообще все санкции.

И это – решения только за первый месяц лета. Плюс ко всему россияне были полностью восстановлены в правах решением Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в апреле 2026 года. Более того, России уже предложили провести на своей территории чемпионаты мира и Европы, сообщил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Также в мае Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) сняла с россиян все ранее введенные ограничения. Теперь представители нашей страны могут выходить с родным флагом и гимном в грэпплинге, вольной и греко-римской борьбе, панкратионе и женской борьбе.

Однако отдельные умы пытаются саботировать решения международных федераций. Яркий тому пример – громкий скандал в гимнастике. Международная федерация (World Gymnastics) сняла ограничения с россиян в мае 2026 года, и наши спортсмены готовились выступить на Кубке вызова в Румынии 26–28 июня. Однако мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок решил, что он круче всех, и единолично запретил российский флаг и гимн. При этом против нейтрального статуса чиновник не возражал.

Таким образом, сформировалась крайне тревожная ситуация для будущего российского спорта даже в условиях разбана. Дело в том, что международная федерация не сумела повлиять на мэра города (да и местная тоже, хотя искренне пыталась), а представители РФ в итоге отказались соревноваться с учетом таких условий. В World Gymnastics лишь "приняли к сведению" подобный шаг россиян, воздержавшись от каких-либо других комментариев.

Если этот скупой на слова ответ будет единственной реакцией на случившееся, это может развязать руки другим отдельным личностям на высоких и не очень постах, которые будут поднимать политические очки за счет демонстрации нетерпимости к России. Дегтярев же заявил, что РФ намерена добиться лишения Румынии права принимать международные соревнования: как минимум, по гимнастике, как максимум – любых.

"Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков", – добавил он.

"Обсуждается под нашим давлением"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Восстановлению российского спорта сопутствует в том числе позиция нового руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

В декабре 2025 года исполком организации выпустил рекомендации всем мировым федерациям возвращать флаг и гимн российским юниорам как в личных, так и в командных соревнованиях. С Белоруссии и вовсе было предложено снять все введенные ранее санкции.

Затем же состоялся исполком МОК в Лозанне 24–25 июня 2026-го, где были приняты принципиально важные поправки в Олимпийскую хартию. В них сказано, что организация должна сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления. Если проще: это тот самый "спорт вне политики".





Кирсти Ковентри глава МОК Мы знаем о сильном желании защищать один из самых уникальных аспектов Олимпийских игр – возможность атлетов из каждого уголка планеты собираться вместе и мирно участвовать в соревнованиях. Это возможно, только когда спорт остается нейтральным пространством, где каждому спортсмену рады, и проявляется ко всем одинаковое уважение. Где люди могут собраться вместе, несмотря на политические разногласия, где участие определяется спортивными достижениями, а не политикой.

При этом сама же Ковентри сказала журналистам, что вопрос с отстраненным ранее Олимпийским комитетом России (ОКР) все еще не решен и находится в стадии обсуждения.

В целом, Михаил Дегтярев, который совмещает посты главы Минспорта и ОКР, рассказал в эфире "Матч ТВ" 22 июня, что всего с гимном и флагом россиян допускают 9 федераций, а еще более 20 пока предоставили это право юниорам. Также Дегтярев раскрыл, из каких федераций в перспективе стоит ждать приятных новостей. Обозначив сразу: будет "несколько очень громких приятных сюрпризов".

Судьбоносные решения ожидаются в лыжах, где 11 июня новым главой федерации стал представитель Лихтенштейна Александр Оспельт. По словам Дегтярева, с ним уже ведется диалог. Также он отметил, что продолжается работа по восстановлению России в хоккее.



(Международной федерации хоккея. – Прим. ред.) , который отменил все дискриминирующие решения. Если решение (о восстановлении РФ. – Прим. ред.) будет отрицательным, тогда точно идем в суд. И убежден, что мы там выиграем.

Михаил Дегтярев министр спорта РФ Этот вопрос обсуждается под нашим давлением. Перед тем, как пойти в суд, мы по процедуре пошли в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения. Если решениебудет отрицательным, тогда точно идем в суд. И убежден, что мы там выиграем.

Прокомментировал министр и ситуацию в хоккее с мячом, где сложилась парадоксальная история. Швед Хенрик Нильссон ушел с поста главы Международной федерации бенди (FIB) 18 июня, потому что фактически остался в одиночестве со своей позицией по России. Он был против возвращения, а большинство других руководителей – за. Более того, федерации Швеции, Финляндии и Норвегии вместе заявили, что отказываются проводить чемпионат мира в 2027 году из-за проблем с деньгами и неучастия россиян и белорусов.

"Это один из симптомов, что внутри управляющего истеблишмента в некоторых видах есть разногласия по российскому кейсу. Здравый смысл и точечная дипломатическая работа берет свое. Недавно Федерацию хоккея с мячом России возглавил Олег Дерипаска, он много работает в этом направлении. Уверен, мы свои позиции восстановим", – заявил глава министерства.

Также он прокомментировал футбольные дела и состояние диалога с ФИФА и УЕФА. Министр подчеркнул, что контакты с международной и европейской федерациями ведутся по линиям ОКР и РФС.





Михаил Дегтярев министр спорта РФ Курс очевиден. Сборная России до 16 лет уже выступала на турнире под эгидой УЕФА, молодежка "Спартака" выезжала на соревнования в Будапешт, взяла серебро. При этом Литве уже засчитывали техническое поражение за отказ от игр с Белоруссией: как говорится, "счет на табло". Бойкотами делу не поможешь, это тоже сигнал. Будем играть, однозначно. Сроки называть не стану.

Он пояснил, что в футболе многое завязано на рекомендациях МОК и восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Как только произойдет последнее, начнут появляться дальнейшие позитивные сдвиги.

При этом, по словам Дегтярева, уже сейчас Россия "пожинает плоды" той работы, которая велась на международной спортивной арене в 2024–2025-м годах. За это время состоялось более сотни публичных и непубличных встреч в разных уголках планеты, и контакты будут продолжены в будущем, добавил министр.

