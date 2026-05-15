15 мая, 12:10

Спорт

UWW допустил российских борцов на международные турниры без ограничений

Фото: телеграм-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА"

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) решило допустить российских спортсменов на международные турниры без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он поздравил всех российских борцов и болельщиков и подчеркнул, что для России данное направление является одним из самых медалеемких, поскольку UWW объединяет такие дисциплины, как вольная, греко-римская и женская борьба, а также грэпплинг, панкратион и ряд других видов.

"Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России Владимира Владимировича Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта", – добавил Дегтярев.

С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026-го UWW разрешил спортсменам до 24 лет участвовать в турнирах под национальным флагом и гимном.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) позволило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Теперь россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

Российский борец Тимур Арбузов признан лучшим спортсменом года

