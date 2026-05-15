UWW допустил российских борцов на международные турниры без ограничений

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) решило допустить российских спортсменов на международные турниры без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он поздравил всех российских борцов и болельщиков и подчеркнул, что для России данное направление является одним из самых медалеемких, поскольку UWW объединяет такие дисциплины, как вольная, греко-римская и женская борьба, а также грэпплинг, панкратион и ряд других видов.

"Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России Владимира Владимировича Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта", – добавил Дегтярев.

С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026-го UWW разрешил спортсменам до 24 лет участвовать в турнирах под национальным флагом и гимном.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) позволило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Теперь россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие спортсмены.

