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Новости

08 июля, 14:15

Спорт

Фигуристка Гребенкина призвала с осторожностью оценивать решение МОК по ОКР

Фигуристка Гребенкина призвала с осторожностью оценивать решение МОК по ОКР

В МОК заявили о разном порядке возвращения спортсменов из РФ к международным соревнованиям

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МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов

Решение МОК о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России пока не гарантирует возвращение российских фигуристов на международные соревнования. Такое мнение высказала фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина.

Она отметила, что решение содержит ограничения и носит временный характер, поэтому к ситуации стоит относиться с осторожностью. При этом, по ее словам, российским спортсменам необходимо продолжать подготовку к международным соревнованиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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