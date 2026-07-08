Фигуристка Гребенкина призвала с осторожностью оценивать решение МОК по ОКР

Решение МОК о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России пока не гарантирует возвращение российских фигуристов на международные соревнования. Такое мнение высказала фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина.

Она отметила, что решение содержит ограничения и носит временный характер, поэтому к ситуации стоит относиться с осторожностью. При этом, по ее словам, российским спортсменам необходимо продолжать подготовку к международным соревнованиям.

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