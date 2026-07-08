Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом пересмотреть решение о снятии ограничений с российских атлетов.

В своем телеграм-канале она иронично заметила, что в "рейхе404" наконец вспомнили о спорте, "уладив" другие дела. В частности, дипломат упомянула инцидент в Монако, похороны в Киеве, которые, как она выразилась, пытались выдать за теракт, и отправку руководства в НАТО для запроса новых поставок вооружений.

Ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, организация рекомендовала снять все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

При этом решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпиадах МОК намерен принять позднее.