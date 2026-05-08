Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 13:41

Спорт

Песков заверил в продолжении работы по возвращению РФ в "олимпийскую семью"

Фото: kremlin.ru

Россия и юридическая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) продолжат работу по возвращению страны в "олимпийскую семью". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что коммуникация будет вестись в том числе на уровне отдельных федераций. Однако Москва разочарована решением комитета оставить ограничения для российских спортсменов, добавил Песков.

Накануне, 7 мая, МОК не отменил рекомендации в отношении атлетов из России. Комитет предложил международным федерациям снять ограничения с белорусских участников, однако это решение россиян не коснулось.

При этом глава МОК Кирсти Ковентри сказала, что организация хочет добиться участия в мировых состязаниях всех спортсменов, и решение по Белоруссии показывает это стремление. Но, с ее слов, белорусский олимпийский комитет никогда не отстранялся, в отличие от российского.

Министр спорта России Дегтярев заявил о разочаровании из-за решения МОК

Читайте также


властьспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика