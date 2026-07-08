Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Саратовской области в результате атаки вражеских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.

Он добавил, что еще несколько человек пострадали. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Подробности уточняются.

Ранее возгорание произошло на предприятии в Калужской области из-за атаки со стороны Украины. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Всего над регионом было сбито 6 БПЛА.