08 июля, 06:53Происшествия
Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Саратовской области в результате атаки вражеских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.
Он добавил, что еще несколько человек пострадали. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Подробности уточняются.
Ранее возгорание произошло на предприятии в Калужской области из-за атаки со стороны Украины. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Всего над регионом было сбито 6 БПЛА.