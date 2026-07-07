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07 июля, 23:58

Культура

Мединский рассказал о возобновлении изданий Союза писателей России

Фото: kremlin.ru

Помощник президента и глава Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский объявил о переходе ряда знаковых периодических изданий под крыло организации. По его словам, "Литературная газета", журнал "Москва" и "Роман-газета" вновь обрели статус печатных органов Союза, передает РИА Новости.

Мединский напомнил, что в журнале "Москва" в свое время увидели свет "Мастер и Маргарита" и множество других бессмертных произведений. Возвращение изданий сопровождается и организационными переменами: редакция "Роман-газеты" уже переехала в штаб-квартиру СПР на Комсомольском проспекте.

Редакция "Москвы" сохранила прежнее расположение, но получает от Союза необходимую поддержку. В свою очередь, коллектив "Литературной газеты" продолжает работать в историческом здании на Большой Никитской.

Говоря о взаимодействии с авторами, руководитель СПР отметил, что для подачи заявления на вступление в организацию теперь необходимо оформить двухлетнюю подписку на "Литературную газету".

Помимо СМИ, организация занялась восстановлением издательской деятельности. Мединский сообщил о возвращении и постепенном перезапуске легендарного издательства "Художественная литература", добавив, что эта работа пока находится в самом начале пути.

Масштабное реформирование СПР идет с февраля 2025 года, когда Мединский был избран его главой. Более года в организации длится системное обновление, модернизация внутренних процессов и расширение полномочий.

Ранее Мединский заявил, что продолжительность образовательных курсов по обществознанию в школах сокращена с 6 до 3 лет без ущерба смыслу. Он отметил, что все лучшее из прежней программы было сохранено.

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