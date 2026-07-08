В Москве проходит акция "Письма добра" в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве проходит акция "Письма добра", организованная столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Жители города могут написать письма или открытки со словами поддержки для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить послание в специальном почтовом ящике в любом экоцентре города. Все собранные письма будут централизованно отправлены в зону СВО.

Как уточнили в департаменте, акция является частью системной волонтерской работы. В зимний период на базе экоцентров проходил сбор гуманитарной помощи для школьников Луганска и Иловайска: передавались сладости, канцелярские принадлежности и книги о животных.

Кроме того, в декабре 2025 года в рамках изготовления талисманов "Птицы победы" военным было передано 100 символических подарков, сделанных руками детей и взрослых.

Также москвичи помогают участникам СВО и детям через "Домики добра". Только за первый месяц проекта жители и гости города принесли в пункты приема свыше 1,5 тысячи подарков военнослужащим и детям из новых регионов. В основном этом мужские наборы, средства личной гигиены, детские игрушки, кондитерские изделия и зоотовары.