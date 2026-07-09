09 июля, 11:00Мэр Москвы
Собянин: в Москве появится еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата
В этом году в Москве откроются 23 круглогодичные спортивные площадки нового формата. Об этом рассказал Сергей Собянин. Благодаря современным технологиям такие локации можно быстро переводить из зимнего режима в летний и наоборот. Одной из таких площадок станет объект в парке "Алтуфьево".
Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Евгений Адамов сообщил, что площадка представляет собой крытый каток, который обновят и дополнят новыми активностями. Зимой здесь будет каток, летом расположится зона для падл-тенниса. На площадке установят новый павильон с кафе.
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