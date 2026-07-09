Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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09 июля, 10:00

Спорт

Проект "Пляжный драйв" заработает в Москве 11 июля

Проект "Пляжный драйв" заработает в Москве 11 июля

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Проект "Пляжный драйв" заработает в Москве в эту субботу, 11 июля. Все желающие по выходным смогут бесплатно посещать тренировки, мини-турниры и мастер-классы на открытых площадках столицы.

В центре пляжных видов спорта "Динамо" и на берегу Химкинского водохранилища у станции метро "Водный стадион" будут проводить занятия по йоге, бачате, растяжке и волейболу. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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