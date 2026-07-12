"Дневник чемпионата": в честь вратаря сборной по футболу Кабо-Верде назвали моллюска

В честь вратаря сборной по футболу Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш по прозвищу Возинья назвали моллюска. Имя новому виду дал испанский ученый.

Мужская футбольная сборная США отдаст половину призовых за выход в 1/8 финала чемпионата мира женской сборной. Эта сумма составляет около полумиллиарда рублей. В 2022 году игроки и федерация подписали коллективное соглашение, по которому призовые делятся поровну между обеими командами.

На родине с размахом встретили сборную Египта. У аэропорта команду ждала многотысячная толпа болельщиков. Выступление сборной в чемпионате мира стало для Египта историческим.

О главных событиях ЧМ-2026 – в программе "Дневник чемпионата".

